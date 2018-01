Die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki wird an den Firmengründer Niki Lauda verkauft. Das hat der österreichische Gläubigerausschuss einstimmig beschlossen, wie der deutsche Insolvenzverwalter Lucas Flöther und die österreichische Verwalterin UIla Reisch am frühen Dienstagmorgen mitteilten.

Wie es in der gemeinsamen Erklärung heißt, hat sich die Laudamotion GmbH im Bieterverfahren durchgesetzt. Details zum Angebot von Lauda wurden nicht mitgeteilt. Der frühere Rennfahrer hatte nach eigenen Angaben zusammen mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook für die Air-Berlin-Tochter geboten.

Mit der Entscheidung der Gläubiger ist der angestrebte Verkauf an den British-Airways-Konzern IAG hinfällig. Das britisch-spanische Unternehmer war im deutschen Bieterverfahren als Sieger hervorgegangen. Die IAG hatte mit für Niki 20 Millionen Euro und weitere 16,5 Millionen Euro als Massekredit geboten. Der Plan war, Niki dem spanischen Billigflieger Vueling anzuschließen . Auf Antrag des unterlegenen Bieters Fairplane wurde in Österreich ein zweites Insolvenzverfahren eröffnet. Damit hatten Bieter erneut eine Chance, ein Angebot vorzulegen.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Lauda hatte die Airline 2003 gegründet. 2011 stieg der heute 68-Jährige wieder aus. Er hatte zuletzt betont, dass nur er dank eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses seiner Laudamotion in der Lage sei, Niki schnell wieder in den Flugbetrieb zu bringen. Vueling brauche dagegen ein neues Betreiberzeugnis, was mindestens drei Monate dauere.