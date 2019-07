Ford-Chef Jim Hackett (r) und VW-Chef Herbert Diess verkünden in New York die transatlantische Allianz.

Ford-Chef Jim Hackett (r) und VW-Chef Herbert Diess verkünden in New York die transatlantische Allianz.

Ford-Chef Jim Hackett (r) und VW-Chef Herbert Diess verkünden in New York die transatlantische Allianz. Bildrechte: dpa

Allianz der Autoriesen VW und Ford kooperieren bei Elektro- und Roboterautos

Hauptinhalt

Volkswagen und Ford wollen die milliardenschweren Entwicklungskosten für die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und selbstfahrende Autos teilen. Das kündigten VW-Konzernchef Diess und Ford-Boss Hackett in New York an.