Die Dieselmodelle seien wahrheitswidrig als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben worden. In Europa und den USA wurden demnach mehr als neun Millionen manipulierte Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda in den Verkehr gebracht. Dafür hätten die Beschuldigten hohe Bonuszahlungen kassiert.

Die irreguläre Abschalteinrichtung sei zudem stets weiterentwickelt und verfeinert worden. Hinzu kommt der Vorwurf einer irregulären Steuerbefreiung von Wagen mit Dieselmotoren der Norm Euro 6, Kategorie N in den Jahren 2011 bis 2013.

Auf Betrug im besonders schweren Fall stehen sechs Monate bis zehn Jahre Haft. Die Anklage fordert zudem die Erstattung unrechtmäßig erlangter Bonuszahlungen in Höhe von knapp 300.000 Euro bis zu knapp elf Millionen Euro.

Volkswagen hatte vor dreieinhalb Jahren auf Druck der US-Umweltbehörden zugegeben, Dieselabgaswerte durch eine spezielle Software so manipuliert zu haben, dass die Fahrzeuge die gesetzlichen Grenzwerte nur auf dem Prüfstand einhielten, nicht aber im Straßenbetrieb. Die Wiedergutmachung kostete den Konzern bislang 29 Milliarden Euro, vor allem an Strafen und Entschädigungen in den USA.