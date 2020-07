Urteil Apple muss vorerst keine Steuern in Rekordhöhe nachzahlen

Der US-Technologiekonzern Apple muss in Irland vorerst doch keine Steuern in Höhe von 13 Milliarden Euro nachzahlen. Das hat das EU-Gericht in Luxemburg entschieden und damit eine Forderung der EU-Kommission für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, die EU-Kommission sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass Apple in Irland unrechtmäßige Steuervergünstigungen erhalten habe. Sie habe keine Grundlage dafür nennen können, dass die vom irischen Staat gewährten Steuervergünstigungen für Apple ein unangemessener Vorteil nach dem EU-Wettbewerbsrecht seien.