Der Technologiekonzern Apple hat milliardenschwere Ausgaben in den USA angekündigt. Knapp einen Monat nach der Steuerreform teilte das Unternehmen mit, es wolle in den kommenden fünf Jahren 30 Milliarden US-Dollar in den USA investieren.

Gut ein Drittel davon solle in Rechenzentren in den USA fließen, hieß es. Der Fonds für den Ausbau von High-Tech-Produktion in den USA wird den Angaben zufolge von einer auf fünf Milliarden US-Dollar aufgestockt. Geplant ist zudem ein neuer Campus für die Apple-Mitarbeiter. Der Ort wurde noch nicht bekannt gegeben. Auch will der Konzern 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen.