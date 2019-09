Apple bekräftigte bei Prozessauftakt am Dienstag vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, dass die Erträge von zwei irischen Tochterfirmen vor allem in den USA zu versteuern gewesen seien. Apple betonte, dass das Unternehmen jetzt rund 20 Milliarden Euro Steuern in den USA auf dieselben Gewinne bezahle, die laut der Kommission auch in Irland besteuert werden müssten. Der Konzern fühlt sich doppelt zur Kasse gebeten.