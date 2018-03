Extra-Zölle für Stahl in Kraft Schonfrist für die EU - China droht mit Gegenzöllen

Am Freitag sind höhere US-Einfuhrzölle für Stahl- und Aluminium in Kraft getreten. Die Zölle, die US-Präsident Trump mit der nationalen Sicherheit begründet, treffen auch Verbündete der USA wie Japan. Die EU-Länder sind vorerst ausgenommen - hier wird weiter verhandelt. China indes drohen weitere Zölle. Die will das Land nicht hinnehmen und kündigt höhere Einfuhrzölle für 128 US-Produkte an.