Unkrautvernichter Dicamba Millionenstrafe für Bayer und BASF in den USA

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer und der Chemiekonzern BASF sollen einem Bauern aus dem US-Bundesstaat Missouri wegen des Unkrautvernichters Dicamba 265 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Das hat ein Geschworenengericht in Missouri entschieden.



Die Summe teilt sich in 15 Millionen Schadenersatz sowie zusätzlich 250 Millionen Dollar Strafschadenersatz auf. Strafschadenersatz wird in den USA üblicherweise bei besonders schweren Entschädigungsfällen verhängt.