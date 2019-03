Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat in den USA einen wichtigen Teilprozess um mutmaßliche Krebsrisiken von Glyphosat verloren. Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco befand am Dienstag einstimmig, dass das Unkrautvernichtungsmittel "Roundup" der Bayer-Tochter Monsanto ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung eines Klägers war. Roundup enthält unter anderem Glyphosat.