Unkrautgift Bayer verliert weiteren Glyphosat-Prozess

Hauptinhalt

Diesmal ist es richtig teuer: Bayer hat in den USA auch den dritten Prozess wegen des Unkrautgiftes Glyphosat verloren und soll nun einen Milliarden-Schadenersatz an die beiden Kläger zahlen. Das Unternehmen will das Urteil anfechten.