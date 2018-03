Wegen Produktionskürzungen bei zwei Flugzeugtypen will der Airbus-Konzern offenbar tausende Stellen streichen oder verlegen. Wie das französische Fachmagazin "Challenges" berichtet, sind 3600 Jobs vor allem in Bremen, Augsburg, im spanischen Sevilla sowie im britischen Filton betroffen. Auch die Werke in Hamburg und Stade könnten betroffen sein, französische Anlagen dagegen fast gar nicht. Der genau Plan solle am 7. März bekanntgegeben werden.