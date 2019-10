In der Türkei würden manche Unterkünfte wegen der Pleite in jedem Fall früher schließen als geplant, heißt es seitens des dortigen Hotelverbandes. Der Tourismus-Beratungsrat TIK spricht von einer "schweren Krise", die zunächst mit bis zu 350 Millionen Euro zu Buche schlagen könnte. Die schwersten Auswirkungen der Pleite zeigten sich nicht in der Tourismushochburg Antalya, sondern in den weiter nordwestlich gelegenen Ferienstädten Marmaris, Fethiye oder Dalaman sowie der Ägäis-Region, sagt der Chef der Hotelierföderation Türofed, Osman Ayik. Etwa tausend Unternehmen seien betroffen, erst in den kommenden Jahren werde sich das gesamte Ausmaß zeigen.