Boeing 737 Max Trump ordnet Flugverbot an

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, alle Maschinen des umstrittenen Flugzeugtyps Boeing 737 Max in den USA am Boden zu lassen. Die Maschinen müssten mit sofortiger Wirkung am Boden bleiben, so Trump am Mittwoch in Washington. Eine ausführliche Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA werde in Kürze folgen.