Nach dem Einbruch an den Börsen in den USA ging es auch in Japan und Deutschland weiter bergab. Aus Furcht vor einem Ende der lockeren Geldpolitik flüchteten viele Anleger aus Aktien. Der Dax verlor am Dienstag zeitweise 3,6 Prozent - so viel wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. Damals hatte das Brexit-Votum Panikverkäufe ausgelöst.