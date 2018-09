Die US-Börsenaufsicht hat gegen Tesla-Chef Elon Musk Klage wegen Betrugs eingereicht. So habe er Anleger mit Tweets zum möglichen Rückzug des Konzerns von der Börse in die Irre geführt, teilte die Börsenaufsicht mit, die Musk zudem die Führung von börsennotierten Unternehmen verbieten will.