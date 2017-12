Die insolvente österreichische Fluggesellschaft Niki geht zu großen Teilen an die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia.



Die International Airlines Group (IAG) bestätigte am Freitagabend, dass sie die ehemalige Air-Berlin-Tochter für 36,5 Millionen Euro übernehmen werde. Davon gehen 20 Millionen an die Gläubiger von Niki. Den Rest - 16,5 Millionen Euro - bekommt die Fluggesellschaft als Finanzspritze.