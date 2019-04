Mit seiner 2013 verkündeten Initiative will China neue Handelswege nach Europa, Afrika, Lateinamerika und in Asien bauen. Dabei geht es um Milliardeninvestitionen in Straßen, Schienenwege, Häfen und andere Infrastrukturprojekte. Mit der neuen Seidenstraße knüpft die Volksrepublik an die historischen Routen zwischen Mittelmeerraum und Ostasien. Kritiker fürchten aber, dass insbesondere finanziell verwundbare Länder in eine Schuldenfalle und wachsende Abhängigkeit von China geraten könnten.

