Der US-Chiphersteller Qualcomm soll in Europa wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln eine Strafe in Höhe von 997 Millionen Euro zahlen. Das Unternehmen habe einer Untersuchung zufolge "Milliarden von US-Dollar an Apple gezahlt, damit Apple nicht bei der Konkurrenz kauft", teilte EU-Kommissarin Margrethe Vestager mit.

Chips sollten in allen Apple-Geräten installiert werden

Qualcomm-Chips finden sich in fast allen iPads und iPhones von Apple. Bildrechte: dpa Wettbewerber seien dadurch in rechtswidriger Weise mehr als fünf Jahre lang vom Markt für sogenannte LTE-Basisband-Chipsätze ausgeschlossen worden. Bei diesen Zahlungen handele es sich nicht einfach um Preisnachlässe, sie wurden unter der Bedingung geleistet, dass Apple in sämtlichen iPhone- und iPad-Geräten ausschließlich Qualcomm-Chipsätze verwendet, sagte Vestager weiter.



Durch das Verhalten von Qualcomm seien Verbrauchern und anderen Unternehmen mehr Auswahl und Innovation vorenthalten worden, und das in einem Sektor mit riesiger Nachfrage und enormem Potenzial für innovative Technologien. Vestager spielte damit darauf an, dass die sogenannten Basisband-Chipsätze für die Verbindung von Smartphones und Tablets mit Mobilfunknetzen sorgen und sowohl für die Stimm- als auch für die Datenübertragung genutzt werden. Sie sind damit unverzichtbar für den Betrieb der Geräte.

Größte Konkurrenz: Intel

Der Chiphersteller Intel ist der größte Konkurrent für Qualcomm. Bildrechte: dpa Qualcomm ist nach Angaben der EU-Kommission mit Abstand der weltgrößte Anbieter in dem Bereich. Nach Einschätzung der Wettbewerbshüter versuchte das Unternehmen durch seine rechtswidrigen Praktiken vor allem eine stärkere Konkurrenz durch Intel zu verhindern.



Intel versucht seit Jahren, das schwächere Geschäft mit PC-Chips durch neue Produkte auszugleichen. Bei den Mobilfunkchips konnte sich der Chipgigant allerdings häufig nicht gegen Qualcomm durchsetzen.

Strafe ist weiterer Rückschlag für Qualcomm