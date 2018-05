Streik Fast alle Deutschlandflüge von Brussels Airlines fallen aus

Vom angekündigten Streik bei der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines sind in der kommenden Woche fast alle Deutschland-Verbindungen betroffen. An beiden Streiktagen, Montag und Mittwoch, sollen nur je acht Flüge von oder nach Deutschland starten, wie aus einer Online-Übersicht der Fluggesellschaft hervorgeht.



Insgesamt werden nach Angaben vom Freitag rund 40 Flüge pro Tag angeboten. Zwischen Berlin und Brüssel findet an beiden Tagen nur je ein Flug in jede Richtung statt, zwischen Hannover und Brüssel sind es drei pro Richtung. Außereuropäische Flüge wie nach Marrakesch oder New York stehen nicht auf der Liste.