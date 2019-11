Leitwährungswechsel unrealistisch

Die Antwort lieferte Carney gleich mit: Eine unabhängige digitale Währung sollte den Dollar ersetzen. Ein frontaler Angriff auf die US-Vormacht im internationalen Finanzsystem. Doch die Reaktionen blieben aus. Weder twitterte US-Präsident Trump eine Wutbotschaft, noch äußerte ein europäischer Zentralbanker Zustimmung. Und das könnte daran liegen, dass Carneys Forderung recht unrealistisch sei, sagen viele Experten wie Gunther Schnabl, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig.

Wenn eine Währung mal Leitwährung ist, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie auch Leitwährung bleiben wird. Gunther Schnabl Prof. für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig

Das sieht auch Finanzwissenschaftler Prof. Friedrich Thießen von der Universität Chemnitz so. Zum Dollar sei derzeit keine Alternative in Sicht:

Das liegt einfach daran, dass die USA eine starke Wirtschaftsnation sind mit einem großen Außenhandel und vor allem auch, weil sie funktionsfähige Bankensysteme haben. Das klappt einfach. Prof. Friedrich Thießen Universität Chemnitz

Handel mit Dollar weiterhin preiswert

Doch was hat der Dollar, was digitale Währungen nicht haben? Gleich mehreres, sagen die beiden Experten. Der Dollar sei immer noch recht stabil und weit verbreitet, der Handel mit ihm preiswert. Er ist zudem die Währung, mit der die weltweit wichtigsten Banken Transaktionen durchführen. Und diese Banken sitzen größtenteils in New York.

Ein weiterer Grund: Der Dollar sei bei Anlegern die Nummer eins. "Eine wichtige internationale Währung ist mit großen Kapitalmärkten hinterlegt, weil die internationalen Halter von Dollar, die wollen diese Dollarvermögen irgendwie anlegen, in Aktien, in Immbobilienfonds, in irgendwelche anderen. Und all diese Finanzanlagen gibts in Libra nicht und auch nicht in Bitcoin", sagt Schnabel.

China wird dem Dollar (noch) nicht gefährlich

Und so dürften die meisten Anleger, wie Staaten und Konzerne, kaum Interesse daran haben, die Leitwährung zu wechseln. Nur zwei Entwicklungen könnten dem Dollar gefährlich werden.

Erstens, erklärt Prof. Thießen: "Wenn die USA aber jetzt stärker andere Länder wegen dieses Systems drangsalieren, wie den Iran - ja, wenn der Iran eine internationale Zahlung durchführen will, läuft das auch über Banken in New York. Und dort kann man die Zahlungen dann anhalten. Man kann die Länder drangsalieren. Wenn die USA das jetzt in mehr Fällen machen würde, das würde der Leitwährungsfunktion des US-Dollar schwer schaden."