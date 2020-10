Eine europäische Bürgerinitiative gegen die Käfighaltung von Nutztieren hat die nötige Anzahl an Unterschriften erreicht. Die Initiative "End the Cage Age" (Beendet das Käfig-Zeitalter) wurde von knapp 1,4 Millionen europäischen Bürgern unterzeichnet. Die EU-Kommission kündigte an, sich mit den Organisatoren zu treffen, um die Initiative im Detail zu besprechen.