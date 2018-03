Streit um neue US-Zölle Oettinger gegen Zollsenkung für US-Produkte

Auch China will mögliche neue Zölle der USA nicht hinnehmen. Das chinesische Handelsministerium kündigte an, China werde mit angemessenen Maßnahmen reagieren. China werde nicht untätig herumsitzen und zulassen, dass die legitimen Rechte und Interessen des Landes verletzt würden. Beobachter halten es für möglich, dass den USA als Antwort Zölle auf US-Agrarprodukte wie Sojabohnen drohen. Außerdem könnte China künftig mehr Aufträge an den europäischen Flugzeugbauer Airbus vergeben und so Boeing treffen.