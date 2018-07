Jefta EU und Japan unterzeichnen Freihandelsabkommen

Wichtige Freihandelsabkommen TTIP - Das Transatlantic Trade and Investment Partnership zwischen der EU und den USA war von US-Präsident Donald Trump nach Amtsantritt auf Eis gelegt worden.



TPP - Die Transpazifische Partnerschaft war ursprünglich zwischen den USA, Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam geplant. Gut ein Jahr nach dem offiziellen Ausstieg der USA Anfang 2017 unterzeichneten die verbleibenden elf Partnerstaaten das Abkommen als CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership).



CETA - Das Comprehensive Economic and Trade Agreement zwischen der EU und Kanada trat im September 2017 vorläufig in Kraft.



EFTA - Ist die Europäische Freihandelsassoziation zwischen der EU und Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.



Europa-Mittelmeer-Assoziierungs-Abkommen - Freihandelsabkommen der EU mit Algerien, Ägypten, Marokko, Tunesien, Jordanien, Libanon Israel und Palästinensischen Autonomiegebieten.



Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika - Freihandelsabkommen der EU mit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama.



Stabilisierungs - und Assoziierungsabkommen - Freihandelsabkommen der EU mit Albanien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Serbien.



NAFTA - Die North American Free-Trade Are zwischen den USA, Kanada und Mexiko trat bereits 1994 in Kraft. US-Präsident Trump brachte inzwischen zwei separate binationale Vereinbarungen anstelle des trinationalen Abkommens ins Gespräch.