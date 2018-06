EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström warnte US-Präsident Donald Trump, einen weltweiten Handelskonflikt auszulösen. Sie verurteilte die am Freitag in Kraft getretenen US-Sonderzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium als ungerechtfertigt und "puren Protektionismus". Diesw Strafzölle brächten Jobs in Europa, aber auch in den USA in Gefahr.