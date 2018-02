Beim Mindestlohn gibt es innerhalb der EU große Unterschiede. So liegt er in den westlichen Mitgliedsländer auf relativ hohem Niveau, im Süden sowie in Mittel- und Osteuropa ist er dagegen deutlich niedriger mit zum Beispiel 4,46 Euro in Spanien oder 2,85 Euro in Polen bzw. 1,57 Euro in Bulgarien. In sechs EU-Ländern gibt es keine allgemein gültige Lohnuntergrenze.