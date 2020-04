Es mag viele überraschen, aber Giuseppe Conte hat in gewisser Weise Recht. Es gibt tatsächlich eine EU-Vereinbarung zum Außenhandel, sagt Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin: "Es wird eigentlich erwartet von den Mitgliedsstaaten, dass sie langfristig eine ausgeglichene Handelsbilanz haben. Das heißt, so viele Waren und Dienstleistungen exportieren wie sie letztlich dann auch von anderen Staaten und Ländern nachfragen."