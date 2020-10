Die bestehenden Gas-Leitungen könnten rein rechnerisch zwar auch in Zukunft ausreichen, sagt Westphal. Dann müssten diese aber stets zu 100 Prozent funktionieren. Dass das nicht immer klappt, zeigt die Vergangenheit. Schon mehrfach hat Russland den Gas-Transit durch die Ukraine gedrosselt. Auch in Deutschland kam dann weniger an. Und plötzlich sorgten sich einige, ob man so durch den Winter kommt.