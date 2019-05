Mit einem Schulterschluss könnten beide Autohersteller ihre jeweiligen Schwachstellen besser ausgleichen. Während Fiat Chrysler in Nordamerika mit Kleintransportern erfolgreich ist, läuft das Europageschäft schlecht. Renault wiederum ist ein Pionier bei den Elektroautos und relativ stark in Europa und auf Schwellenmärkten präsent, dafür aber ohne US-Geschäft.

In der Politik und von den Gewerkschaften ist mit größerem Widerstand zu rechnen, vor allem in Italien. Außerdem ist an Renault der französische Staat beteiligt, was für Probleme sorgen könnte.