Renault ist bereits in einer Allianz mit den japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi. Die Allianz wird allerdings überschattet von der Affäre um den früheren Spitzenmanager Carlos Ghosn. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, gegen Börsenauflagen in Japan verstoßen zu haben. Auch in Europa wird gegen Ghosn ermittelt. So hatte Renault bei einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zweifelhafte Ausgaben in Höhe von rund elf Millionen Euro entdeckt. Dabei soll es unter anderem um Kosten für Flugreisen des früheren Konzernchefs Ghosn gehen.