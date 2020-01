In Montenegro kann seit seit 18 Jahren mit dem Euro gezahlt werden.

Euro außerhalb der Eurozone Wie kommt der Euro nach Montenegro?

Ist von der Eurozone die Rede, sind zumeist jene EU-Mitgliedstaaten gemeint, in denen der Euro als offizielle Währung gilt. Doch auch außerhalb wird der Euro als nationales Zahlungsmittel verwendet. So kann man auch in Montenegro mit der europäischen Währung bezahlen, obwohl das Land formal nicht zur Eurozone gehört. Wie ist das möglich?

von Andrea Beer, ARD-Studio Südosteuropa für MDR AKTUELL