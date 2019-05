Nach Sanktionen der US-Regierung Washington gewährt Huawei Gnadenfrist

Mit seiner Erklärung, nicht mehr mit Huawei zu kooperieren, hat Google die Smartphone-Welt aufgescheucht: Hintergrund ist ein Verbot der US-Regierung, welches nun erstmal aufgeschoben wird. Das Handelsministerium will damit Betroffenen in den USA Zeit einräumen, sich umzustellen. Auch Huawei-Smartphone-Besitzer in Deutschland können erstmal aufatmen.