Da China ein wichtiger Außenhandelspartner für Mitteldeutschland ist, könnte es bei länger anhaltenden Störungen der Produktion in China und der Lieferketten zu Auswirkungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommen. Nach den aktuellen Jahreszahlen der Statistischen Landesämter war China für den Export aus Sachsen der wichtigste Außenhandelspartner. Der Anteil am gesamten Exportvolumen betrug 17 Prozent. "Ein plötzlicher Abschwung könnte insbesondere die sächsischen Unternehmen aus den Branchen Automotive, Maschinenbau und Elektrotechnik treffen – denjenigen Bereichen, in denen der Waren- und Dienstleistungsaustausch mit China besonders intensiv ist. In besonderem Maße könnten die Unternehmen betroffen sein, die über eine Niederlassung oder eine Produktionsstätte in China verfügen", heißt es aus dem Ministerium in Dresden.