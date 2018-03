Man muss wissen, dass ein Handelsdefizit nur möglich ist, wenn ein Land Kredite vom Handelspartner erhält, um das Mehr an Importen zu finanzieren. Die Bürger und der Staat in den USA können aufgrund der großen Kapitalzuflüsse aus China viel mehr Güter konsumieren als im Inland produziert werden. Das ist gut für die USA.

Aber müssen diese Kredite nicht zurückgezahlt werden? Immerhin stehen die USA mit fast neun Billionen Dollar beim Ausland in der Kreide. Theoretisch schon, aber die USA haben - wie Charles de Gaulle es nannte - ein "exorbitantes Privileg": Da ihre Auslandsschulden in Dollar festgeschrieben sind, können sie die Verschuldung durch das Drucken von Dollars einfach entwerten. Nachdem die "Fed", die Zentralbank der USA, die Zinsen gegen null gedrückt hat, können die USA bei China fast zinslos ohne Rückzahlungspflicht anschreiben lassen. Bequemer geht es nicht!

Das taiwanesische Unternehmen Foxconn unterhält zahlreiche Fabriken in China, es ist Chinas größter Exporteur. Foxconn ist der wichtigste Zulieferer für Apple. Allein in dem abgebildeten Werk in Shenzhen arbeiten Medienberichten zufolge 300.000 Menschen. Bildrechte: dpa

Richtig! Die Politik des billigen Geldes, die die Fed seit 2000 verfolgt, hat dazu geführt, dass viel Kapital nach China abgeflossen ist. Dort wurden damit große Überkapazitäten in der Industrie aufgebaut, die viele US-Unternehmen in Bedrängnis gebracht haben. Viele Vorprodukte, die in den USA verbaut werden, werden heute in China (und anderen Ländern) produziert. Würden Zölle auf diese Vorprodukte erhoben, dann würden die Preise der eigenen Produkte steigen. Das käme weder bei den Produzenten noch den Konsumenten in den USA gut an.



Die wirtschaftlichen Verflechtungen Chinas mit den USA sind also sehr komplex. Welche Vor- und Nachteile hätten Zölle auf chinesische Warenimporte für die Amerikaner?



Von den Zöllen würden vor allem die geschützten Industrien profitieren. Ob davon die Arbeiter im Form höherer Löhne oder die Manager in Form höherer Boni profitieren würden, bleibt offen. Allerdings würden für alle Bürger die Preise steigen. Zudem würden die Exporterlöse der Chinesen sinken, so dass diese weniger US-Güter nachfragen würden. So könnten beispielsweise Strafzölle auf Computer dazu führen, dass weniger chinesische Touristen kommen. Zölle sind damit immer auch eine Umverteilung zwischen den inländischen Branchen.