Corona-Krise IWF: Weltwirtschaft bricht weniger stark ein als erwartet

Hauptinhalt

Der Internationale Währungsfonds hebt seine Konjunkturprognose für 2020 an. Dank beispielloser Konjunkturhilfen sei vor allem in den Industriestaaten das Schlimmste verhindert worden. In China werde die Wirtschaft sogar wachsen. Sorge bereitet dem IWF vor allem die Lage in den weniger entwickelten Ländern. Die Corona-Krise werde schwere Schäden hinterlassen.