Die japanische Staatsanwaltschaft hat neue Vorwürfe gegen den ehemaligen Nissan-Chef Carlos Ghosn erhoben. Der Automanager müsse sich nun auch wegen zu niedriger Angaben seines Einkommens zwischen 2015 und 2018 verantworten, teilte das zuständige Gericht in Tokio am Freitag mit. Während der Finanzkrise soll Ghosn zudem gegen weitere Unternehmensgesetze verstoßen haben, indem er Verluste aus Devisen-Geschäften auf den japanischen Konzern übertragen habe.

Ghosn war am 19. November 2018 festgenommen worden. Am 10. Dezember wurde Anklage erhoben, weil Ghosn auch in den Jahren 2010 bis 2015 ein zu niedriges Einkommen deklariert haben soll. Zudem soll er sich persönlich an Firmenkapital von Nissan bereichert haben.