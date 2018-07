22 Frauen hatten gegen den Konzern geklagt. Sie hatten Johnson & Johnson vorgeworfen, durch dessen Produkte an Eierstockkrebs erkrankt zu sein. Die Summe von 4,69 Milliarden Dollar, zu der der Konzern nun verurteilt wurde, setzt sich aus 550 Millionen an Entschädigung und 4,14 Milliarden Dollar an Strafzahlungen zusammen.