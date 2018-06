Der deutsche Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz bezeichnete das Handeln der USA als "Regelbruch, den wir für rechtswidrig halten". So ein schwerer Dissens sei ungeföhnlich in der G7-Gruppe. Sein französischer Kollege Bruno Le Maire berichtete von "angespannten und schwierigen" Gesprächen. Die US-Regierung forderte er dazu auf, durch ein positives Signal an die G7-Partner eine Eskalation im Handelsstreit abzuwenden.