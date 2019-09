In den USA haben großangelegte Ermittlungen gegen den Internetkonzern Google begonnen. Daran beteiligen sich Generalstaatsanwälte von 48 US-Bundesstaaten sowie vom Regierungsbezirk Washington DC und Puerto Rico.

Die bisher größte wettbewerbsrechtliche Herausforderung des Internetkonzerns kommt nicht unerwartet. Der Mutterkonzern Alphabet hatte bereits am Freitag in einer Börsennotiz erklärt, dass mit Ermittlungsanfragen gerechnet werde. Überrascht sind die Beobachter aber von der Anzahl der Bundesstaaten, die sich an der Untersuchung beteiligen.