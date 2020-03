Der iPhone-Hersteller Apple soll in Frankreich wegen illegaler Preisabsprachen 1,1 Milliarden Euro zahlen. Es ist die höchste Kartellstrafe, die in Frankreich jemals verhängt wurde. Die Wettbewerbsbehörde in Paris teilte am Montag mit, der US-Konzern habe sich mit zwei Großhändlern abgesprochen – zum Nachteil von Verbrauchern und Konkurrenten. Es gehe um diverse Apple-Produkte wie iPads, aber nicht um iPhones.