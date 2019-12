Der Hersteller des Unkrautvernichters Glyphosat, Monsanto, hat offenbar sowohl in den USA als auch in Deutschland Studien über die vermeintlichen ökonomischen und ökologischen Vorteile des Mittels selbst finanziert. Wie das ARD-Magazin "Monitor" und der Verein LobbyControl herausfanden, hat Monsanto in Deutschland mindestens zwei Studien mitbezahlt.