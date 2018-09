Die Piloten und Flugbegleiter der Billigfluggesellschaft Ryanair in Deutschland wollen am Mittwoch erneut streiken.



Wie die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung Cockpit am Montag mitteilten, sind sie aufgerufen worden, für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen. Bereits vor einem Monat waren die Ryanair-Piloten in Deutschland in den Streik getreten.