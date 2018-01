Rennfahrer und Geschäftsmann

Im Jahr 1979 gründete Niki Lauda, der selbst auch Pilot ist, die Charter-Gesellschaft Lauda Air. Kurz danach beendete der zweifache Formel-1-Weltmeister seine Rennfahrerkarriere. Mit drei geleasten Flugzeugen versuchte er, Austrian Airlines Konkurrenz zu machen, was sich aber als sehr schwierig erwies. Aus Geldmangel kehrte Lauda 1982 in den Rennsport zurück und gewann 1984 seinen dritten Weltmeistertitel.

Kooperation mit ITAS, Börsengang und Kooperation mit Condor

Ende 1985 stieg Lauda erneut aus dem Rennsport aus und Lauda Air startete eine Kooperation mit dem Reiseveranstalter ITAS. Es wurden weitere Flugzeuge angeschafft und später auch Langstrecken-Linienflüge angeboten. 1990 erhielt Lauda Air die weltweite Linienkonzession und das Unternehmen ging an die Börse. Im Herbst 1990 erwarb die Lufthansa-Tochter Condor rund 25 Prozent der Anteile.

223 Tote bei Absturz von Lauda-Air-Flug 004

1991 stürzte ein Lauda-Air-Flug im Westen Thailands ab, nachdem sich während des Steigflugs die Schubumkehr an einem Triebwerk unerwartet selbst aktiviert hatte. Die Maschine war in Hongkong gestartet und sollte über Bangkok nach Wien fliegen. Alle 223 Menschen an Bord kamen ums Leben.

Kooperation mit Lufthansa und Austrian Airlines



Ab 1992 kooperierte Lauda Air mit Lufthansa. Ein Jahr später wurde außerdem die Lauda Air S.p.A. gegründet, eine Beteiligungsgesellschaft in Italien, die von Mailand aus in die Karibik flog. 1996 stieg auch Austrian Airlines bei Lauda Air ein. Sie beteiligte sich mit 36 Prozent, Niki Lauda behielt 30 Prozent und die Lufthansa behielt einen Anteil von 20 Prozent.

Rücktritt nach gescheiterten Devisengeschäften

Die Folgezeit war geprägt von inneren und äußeren Konflikten. Im Jahr 2000 musste Lauda als Vorstandsvorsitzender zurücktreten, nachdem seine Fluglinie wegen gescheiterter Devisengeschäfte in massive Geldnot geraten war. Kurz darauf verkaufte Lauda sämtliche Anteile an Austrian Airlines. Im Jahr 2002 wurde die schwer angeschlagene Lauda Air schließlich vollständig von Austrian Airlines übernommen und so vor dem Konkurs bewahrt. Niki Lauda schied aus dem Unternehmen aus.

Niki-Gründung 2003