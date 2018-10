Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an die beiden US-Ökonomen William D. Nordhaus und Paul M. Romer. Das gab die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie in Stockholm bekannt.

Nordhaus konstruierte etwa spezielle Modelle, die die Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Klima analysieren Romer beschäftigte sich in seiner Karriere unter anderem mit Problemen der Wirtschaft in Entwicklungsländern und wie sich die Verstädterung dort auf das Wachstum auswirkt.

Der US-Ökonom Paul Romer ist einer der beiden Nobelpreisträger in diesem Jahr. Bildrechte: dpa

Nordhaus ist Professor an der Yale Universität im US-Bundesstaat Connecticut, Romer lehrt in New York. Er war früher Chefvolkswirt bei der Weltbank. Ihn hätte die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie beinahe nicht erreicht, um ihm von der Auszeichnung zu erzählen.



Romer sagte, er habe am Montagmorgen zwei Anrufe unbeantwortet gelassen, weil er dachte, es wären Spam-Anrufe gewesen. Der Sekretär der Wissenschaftsakademie, Göran Hansson betonte, man habe am Ende aber doch noch den Kontakt herstellen können.