Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen Paul Milgrom und Robert Wilson. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die Forscher werden für ihre Arbeiten zur Auktionstheorie ausgezeichnet. Dem zuständigen Komitee zufolge haben sie diese Theorie verbessert und neue Formate für Versteigerungen entwickelt.



Komitee-Vorsitzender Peter Fredriksson sagte, Hauskäufe, Strompreise, Fischereirechte, Start- und Landerechte an Flughäfen und vieles andere mehr werde von Auktionen beeinflusst. Jeden Tag würden mit den Auktionen astronomische Werte zwischen Käufern und Verkäufern bewegt.