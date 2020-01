Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) treibt die geplante Reform des globalen Steuersystems voran. Wie die OECD am Freitag in Paris mitteilte, arbeiten unter ihrer Leitung 137 Staaten an einer neuen Steuerarchitektur. Damit sollen Steueroasen vermieden und die Steuerregeln an das Digitalzeitalter angepasst werden.