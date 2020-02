Eine Schadenersatzklage gegen ein europäisches Lkw-Kartell ist gescheitert. Das Landgericht München wies die Klage aus formalen Gründen ab. Grund: Spediteure und Transportfirmen aus ganz Europa hatten ihre Forderungen an ein Inkasso-Unternehmen mit Sitz in Düseldorf abgetreten, das als alleiniger Kläger auftrat. Laut Landgericht überschreitet die Firma damit aber ihre Inkasso-Erlaubnis. Die Klage sei deshalb rechtlich nicht zulässig.



Die Lastwagenbauer MAN, Daimler, Iveco, DAF und Volvo/Renault hatten jahrelang Preislisten ausgetauscht. Rund 3.200 Spediteure und Transportfirmen werfen den Herstellern vor, 84.000 Lastwagen überteuert verkauft zu haben. Sie forderten einen Schadenersatz in Höhe von 867 Millionen Euro. Bei einem Erfolg der Klage hätte das Inkasso-Unternehmen Financialright ein Drittel der Schadensersatz-Summe erhalten.