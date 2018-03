Die Bundesregierung lehnt die geplanten US-Strafzölle für Stahl und Aluminium ab. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, solche Zölle würden die deutsche Industrie empfindlich treffen. Das Probleme der weltweiten Überkapazitäten in diesen Bereichen lasse sich mit solchen einseitigen Maßnahmen der USA nicht lösen.



Außenminister Sigmar Gabriel sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Strafzölle würden Exporte und Arbeitsplätze in Deutschland und Europa mit am stärksten treffen. Tausende Jobs seien in Gefahr.



Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries reagierte mit Unverständnis. Sie sagte, es sei nicht nachvollziehbar, dass europäische oder gar deutsche Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten. Jemand, der so viel von fairem Handel spreche wie US-Präsident Trump, sollte nicht zu solch unfairen Mitteln greifen.