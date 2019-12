Spitzenreiter bei den Waffenverkäufen bleiben Sipri zufolge die Unternehmen aus den USA. Alle fünf Unternehmen mit den höchsten Umsätzen für Waffen haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten. Insgesamt machten sie 246 Milliarden Dollar Umsatz, was 59 Prozent aller Verkäufe der Top 100 und einem Zuwachs von 7,2 Prozent im Vergleich zu 2017 entspricht.

Einen wichtigen Trend sehen die Friedensforscher darin, dass größere Rüstungskonzerne in den USA kleinere Unternehmen übernehmen. Sipri-Waffenexpertin Aude Fleurant erklärte: "Die US-Unternehmen bereiten sich auf das neue Waffenmodernisierungsprogramm vor, das Präsident Trump 2017 angekündigt hat. Große US-Firmen fusionieren, um in der Lage zu sein, die neue Generation von Waffensystemen produzieren zu können und damit in einer besseren Position zu sein, um Verträge von der US-Regierung zu gewinnen."

Auf Platz zwei hinter den USA landet Russland, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Insgesamt macht Europa ein gutes Viertel der weltweiten Waffenverkäufe aus (24 Prozent). Die 27 in der Liste vertretenen europäischen Waffenproduzenten verkauften Güter im Wert von 102 Milliarden Dollar, was einen leichten Zuwachs um 0,7 Prozent bedeutete.

Als Waffenverkäufe bezeichnet Sipri jeglichen Verkauf militärischer Güter und Dienstleistungen an militärische Abnehmer im In- wie im Ausland. Seit 2002 haben die Verkäufe laut den Friedensforschern insgesamt um knapp 47 Prozent zugenommen. Chinesische Firmen werden bei Sipri nicht aufgelistet, weil dazu verlässliche Daten fehlen.

Kirchliche Hilfswerke fordern angesichts der steigenden Umsätze in der Rüstungsindustrie eine restriktivere Rüstungspolitik. Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt", sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Deutschland müsse sich "endlich an seine eigenen Grundsätze halten und Rüstungsexporte in Krisenregionen, unter anderem an Staaten der von Saudi-Arabien geführten Jemen-Kriegskoalition, ausnahmslos verbieten."



Die Bundesregierung habe sowohl 2018 als auch 2019 Rüstungsexporte an Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate bewilligt, obwohl beide an dem Krieg beteiligt seien. Deutschland trage als einer der größten Rüstungsexporteure der Welt eine Mitverantwortung dafür, dass der Waffenhandel seit Jahren steige.