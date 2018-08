Der Streit um die Arbeitsbedingungen beim Billigflieger Ryanair spitzt sich zu. Beide Parteien – die Airline selbst und die Pilotengewerkschaft Cockpit – wollen heute in Frankfurt ihre weitere Strategie erläutern. Weil Ryanair bis zum Ablauf der Frist am Montagabend kein "verhandlungsfähiges Angebot" vorgelegt hat, sind laut Cockpit Streiks deutscher Piloten noch in dieser Woche wahrscheinlich.