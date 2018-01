Der Billigflieger Ryanair verschärft seine Regeln beim Handgepäck. Ab Montag dürfen nur noch jene Passagiere die zugelassenen zwei Handgepäck-Stücke mit in die Kabine nehmen, die den Aufpreis für das sogenannte Priority Boarding bezahlt haben. Wer das nicht gemacht hat, muss das größere der beiden Teile, meist ein Standard-Kabinen-Rollkoffer, beim Einchecken am Gate abgeben. Es wird dann, wie das übrige Gepäck auch, im Frachtraum des Flugzeuges transportiert.

Der Platz in den Gepäckfächern von Ryanair-Boeings inst begrenzt. Bildrechte: dpa

Ryanair will nach Angaben von Marketingchef Robin Kiely durch die Verschärfung der Handgepäck-Regeln Verspätungen und Verzögerungen beim Boarding künftig vermeiden.



Europas größter Billigflieger legt damit auch eine Kehrtwende in seiner Kundenstrategie hin. Jahrelang hatte die irische Airline Kunden mit hohen Gebühren gezielt davon abgehalten, Reisegepäck am Schalter aufzugeben. Dadurch sollte Geld und Zeit gespart werden. Allerdings ist es technisch nicht möglich, dass beispielsweise alle 189 Passagiere einer Boeing 737-800 ihre Standard-Kabinen-Rollkoffer in den Gepäckfächern der Maschine unterbringen können.